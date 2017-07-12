Коллекцию Louis Vuitton x Supreme распродали за несколько недель

Завершились продажи совместной линия Supreme и Louis Vuitton. Об этом в среду, 12 июля, сообщает Harper’s Bazaar.

Коллаборацию двух брендов уже назвали самой успешной из всех в этом году. Из магазинов вещи исчезли за несколько недель.

Марки Supreme и Louis Vuitton представили совместную коллекцию в январе 2017 года. В конце июня в нескольких городах — Лос-Анджелесе, Майами, Пекине, Токио и Сеуле — открылись временные магазины, где представлена коллекция. Оригинальные цены на модели варьируются от 195 до 50 тысяч евро.

У перекупщиков цены значительно выше. Например, в начале июля на eBay красную худи с логотипами бренда предлагали за 640 тысяч рублей. А запрашиваемая цена белой футболки с красным принтом составила 135 тысяч рублей.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном.