Перекупщики запросили за вещи Louis Vuitton x Supreme полмиллиона рублей

Совместная коллекция Louis Vuitton x Supreme вызвала большой ажиотаж. Те, кто успел приобрести вещи в фирменных магазинах, начали перепродавать их в несколько раз дороже. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Например, на eBay красную худи с логотипами бренда предлагают за 640 тысяч рублей. А запрашиваемая цена белой футболки с красным принтом составила 135 тысяч рублей.

Марки Supreme и Louis Vuitton представили совместную коллекцию в январе 2017 года. В конце июня в нескольких городах — Лос-Анджелесе, Майами, Пекине, Токио и Сеуле — открылись временные магазины, где представлена коллекция. Оригинальные цены на модели варьируются от 195 до 50 тысяч евро.