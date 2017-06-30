Временные магазины Louis Vuitton x Supreme открылись по всему миру

В нескольких городах мира — Лос-Анджелесе, Майами, Пекине, Токио и Сеуле — открылись временные магазины, где представлена совместная коллекция Louis Vuitton x Supreme. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Vogue. Купить вещи можно будет до 21 июля.

В ассортименте будет представлена одежда, обувь, сумки и аксессуары. Цены на модели варьируются от 195 до 50 тысяч евро. В России такой магазин открывать не планируют.

Марки Supreme и Louis Vuitton представили совместную коллекцию в январе 2017 года. Один из предметов в ней — красный чемодан с монограммами стоимостью 68,5 тысяч долларов.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин.