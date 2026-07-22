В сети обсудили деталь на фото 59-летней Ренаты Литвиновой для модного бренда

Пользователи сети обсудили деталь на фото российской актрисы театра и кино, режиссера, сценариста Ренаты Литвиновой для модного бренда Enfants Riches Déprimés. Публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летнюю знаменитость запечатлели в белом облегающем платье в виде жакета и черных туфлях на шпильках. При этом она позировала с аккуратным пучком на голове и с небольшой сумкой из ассортимента упомянутого модного дома.

Юзеры обратили внимание на кадр крупного плана рук Литвиновой. Они заметили, что ее пальцы опухли и на них появились заломы: «Рената восхитительна, но только вот в чем фишка крупного плана ее рук?», «Что не так с ее руками?», «Она сделала много пластики: и нос, и овал лица. А руки ничем не исправишь. Вероятно, иностранным брендам возраст не помеха для принятия женщины», «Богини бессмертны», «Все равно восхитительна».

В марте прошлого года Рената Литвинова снялась в нижнем белье для португальской версии журнала Vogue.