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10:39, 11 марта 2025Ценности

58-летняя Рената Литвинова снялась в нижнем белье для Vogue

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в нижнем белье для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Denis Nemyachenko / Vogue Portugal

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в нижнем белье для португальской версии журнала Vogue.

58-летняя актриса предстала на одном из кадров в черном бюстгальтере, кружевных трусах-шортах и чулках. В то же время она надела поверх и распахнула длинную шубу Balenciaga. Кроме того, знаменитость уложила волосы в прическу в стиле ретро, нанесла голубые тени на веки и вишневую помаду на губы.

Также Литвинова поделилась кадрами со съемки в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В подписи к посту она напомнила, что до премьеры ее спектакля Monstre sacre («Священный монстр») остается несколько дней.

В феврале Рената Литвинова снялась в бюстгальтере на репетиции.

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