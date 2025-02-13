58-летняя Рената Литвинова снялась в бюстгальтере на репетиции

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в бюстгальтере на репетиции в Париже

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова показала фото в откровенном образе. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

58-летняя знаменитость снялась во время репетиции спектакля Monstre sacre («Священный монстр»), премьера которого запланирована на 16 марта в Париже. Она позировала на полу в черном бюстгальтере, укрытая объемной шубой в тон.

«В Париже холодно, но в зале на репетиции еще холоднее — приходится сидеть в шубах, иногда двухслойных», — указала звезда в одном из предыдущих постов.

В ноябре 2024 года Рената Литвинова снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера на открытом балконе.