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13:43, 13 февраля 2025Ценности

58-летняя Рената Литвинова снялась в бюстгальтере на репетиции

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в бюстгальтере на репетиции в Париже
Алина Гостева
Алина Гостева
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова показала фото в откровенном образе. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

58-летняя знаменитость снялась во время репетиции спектакля Monstre sacre («Священный монстр»), премьера которого запланирована на 16 марта в Париже. Она позировала на полу в черном бюстгальтере, укрытая объемной шубой в тон.

«В Париже холодно, но в зале на репетиции еще холоднее — приходится сидеть в шубах, иногда двухслойных», — указала звезда в одном из предыдущих постов.

В ноябре 2024 года Рената Литвинова снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера на открытом балконе.

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