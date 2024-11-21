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20:36, 21 ноября 2024Ценности

Рената Литвинова снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном образе в Париже. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

57-летняя звезда фильма «Богиня: как я полюбила» предстала перед камерой на открытом балконе на фоне падающего снега. Она позировала в полупрозрачном кремовом макси-платье со свободным верхом и туфлях на высоких каблуках. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала ее обнаженная грудь.

Артистка зачесала волосы назад, уложив их волнами в стиле ретро, и надела объемные блестящие серьги.

Ранее в ноябре Рената Литвинова снялась без юбки в рваных колготках.

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