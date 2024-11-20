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11:44, 20 ноября 2024Ценности

57-летняя Рената Литвинова снялась без юбки в рваных колготках

57-летняя актриса Рената Литвинова снялась без юбки в рваных колготках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова поделилась видео в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость снялась в черной водолазке и рваных колготках, позируя при этом без юбки или брюк. Телезвезда также надела солнцезащитные очки и остроносые туфли на каблуках. В руках Литвинова держала сумку модного дома Balenciaga.

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Подписчики сделали комплименты внешнему виду актрисы. «Как вам удается быть столь стройной красоткой?», «Ноги — невероятно шикарны», «Обожаю ваш стиль! Изящество, грация», «Какая же вы невероятная», — высказывались многочисленные фанаты.

В июне Рената Литвинова прошлась по подиуму в необычном наряде на модном показе своей дочери Ульяны Добровской.

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