57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

Рената Литвинова появилась в заправленном в трусы пальто на показе дочери

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова прошлась по подиуму в необычном наряде на модном показе своей дочери Ульяны Добровской. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя артистка появилась перед зрителями шоу в черном пальто до колена с поясом на талии. При этом один его край звезда заправила в белые трусы с высокой посадкой, надетые поверх прозрачных колготок.

Также знаменитость примерила белый топ и остроносые туфли на каблуках и уложила волосы в гладкий низкий пучок. Кроме того, она нанесла блестящие серебристые тени на веки и подчеркнула губы розовой помадой.

В апреле Рената Литвинова показала фигуру в купальнике на песчаном пляже.