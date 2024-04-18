57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

57-летняя актриса Рената Литвинова снялась в купальнике на пляже

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала фигуру в откровенной одежде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость снялась на фоне моря на песчаном пляже, стоя спиной к камере. Звезда и создательница фильма «Богиня: как я полюбила» позировала в слитном купальнике черного цвета, который частично обнажал ее тело. Также она примерила массивные солнцезащитные очки.

Кроме того, в своем Telegram артистка опубликовала видео, как прогуливается по берегу без штанов, примерив лонгслив и бейсболку.

В марте Рената Литвинова снялась в рекламе весенней коллекции французского модного дома Balenciaga.