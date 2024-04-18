Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:17, 18 апреля 2024Ценности

57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

57-летняя актриса Рената Литвинова снялась в купальнике на пляже

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала фигуру в откровенной одежде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость снялась на фоне моря на песчаном пляже, стоя спиной к камере. Звезда и создательница фильма «Богиня: как я полюбила» позировала в слитном купальнике черного цвета, который частично обнажал ее тело. Также она примерила массивные солнцезащитные очки.

Кроме того, в своем Telegram артистка опубликовала видео, как прогуливается по берегу без штанов, примерив лонгслив и бейсболку.

В марте Рената Литвинова снялась в рекламе весенней коллекции французского модного дома Balenciaga.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские националисты замышляли мятеж в 1944 году. Они проникли в Красную армию и хотели уничтожить офицеров

      Врач рассказал об указывающем на диабет изменении кожи

      Супруга Эрнста рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым

      Женщина испугалась конца света и оставила официанту огромные чаевые

      В ВСУ заявили о нехватке людей и техники для обороны в районе Часова Яра

      В Индонезии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Руанг

      В МИД рассказали о ядерном шантаже со стороны Украины и Запада

      Из тайника российского бизнесмена под раковиной похитили 7,5 миллиона рублей

      В российском регионе экс-кандидат в депутаты закса устроил стрельбу на дороге

      Парикмахер назвала россиянкам портящие внешний вид стрижки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше