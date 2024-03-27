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11:25, 27 марта 2024Ценности

Рената Литвинова снялась в рекламе Balenciaga

Фото: лукбук Balenciaga

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в рекламе весенней коллекции французского модного дома Balenciaga. Соответствующая информация появилась на официальном сайте бренда.

57-летняя знаменитость позировала перед камерой в полный рост, стоя на фоне лестницы. Она надела монохромный черный наряд, который состоял из удлиненного жакета с объемными плечами, боди с V-образным вырезом и прямой юбки длины миди с отделкой из кружева.

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Звезда дополнила образ объемной сумкой, украшенной брелоками и цепями, и выбрала в качестве обуви остроносые туфли на шпильках.

В июле 2022 года Литвинова стала моделью на показе Balenciaga в Париже. Она появилась на подиуме в рамках Недели моды в платье длины миди, оформленном перьями.

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      Алина Гостева
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