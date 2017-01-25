Supreme и Louis Vuitton представили чемодан за 68 тысяч долларов

Марки Supreme и Louis Vuitton выпустили совместную коллекцию. Один из предметов в ней — красный чемодан с монограммами стоимостью 68,5 тысяч долларов. Об этом в среду, 25 января, сообщает Highsnobiety. Это, как отмечает издание, более чем вдвое дороже обычных сумок Louis Vuitton .

Также в совместную коллекцию вошел скейтборд со специальным чехлом за 54,5 тысячи долларов.

Что касается основной части коллекции, то в нее вошли вещи из денима, камуфляжные куртки, а также несколько моделей сумок из разных материалов и аксессуары. Линейку представили во время Недели моды в Париже.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин.