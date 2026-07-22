Россияне изменили отношение к некоторым торговым маркам

«Ромир»: Больше 60 % россиян стали регулярно покупать товары собственной торговой марки

В России большинство россиян включили товары так называемых собственных торговых марок (СТМ) в свои повседневные покупки. Об этом сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

Оказалось, что бренды, которые принадлежат самой розничной сети, регулярно приобретает 61 процент граждан. Самые высокие показатели наблюдаются в категориях повседневного спроса: молочная и кисломолочная продукция, сыры (38 процента), средства гигиены (35 процентов), бакалея (33 процента), свежее мясо и птица (23 процента).

Комментируя эту статистику, директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина констатировала, что в настоящее время СМТ перестали восприниматься как временная альтернатива привычным брендам. Они становятся полноценной частью повседневной потребительской корзины.

По данным «Ромир», в прошлом году экономия стала новой нормой, что отчасти подтверждается ростом популярности так называемых собственных торговых марок, которые отвечают требованиям идеального соотношения цены и качества. В 2025 году ежемесячные траты российских домохозяйств составили 42 455 рублей. В 2024-м году речь шла о 38 384 рублях.