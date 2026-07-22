Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 22 июля 2026Экономика

Россияне изменили отношение к некоторым торговым маркам

«Ромир»: Больше 60 % россиян стали регулярно покупать товары собственной торговой марки
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России большинство россиян включили товары так называемых собственных торговых марок (СТМ) в свои повседневные покупки. Об этом сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

Оказалось, что бренды, которые принадлежат самой розничной сети, регулярно приобретает 61 процент граждан. Самые высокие показатели наблюдаются в категориях повседневного спроса: молочная и кисломолочная продукция, сыры (38 процента), средства гигиены (35 процентов), бакалея (33 процента), свежее мясо и птица (23 процента).

Комментируя эту статистику, директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина констатировала, что в настоящее время СМТ перестали восприниматься как временная альтернатива привычным брендам. Они становятся полноценной частью повседневной потребительской корзины.

По данным «Ромир», в прошлом году экономия стала новой нормой, что отчасти подтверждается ростом популярности так называемых собственных торговых марок, которые отвечают требованиям идеального соотношения цены и качества. В 2025 году ежемесячные траты российских домохозяйств составили 42 455 рублей. В 2024-м году речь шла о 38 384 рублях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Обстановка на загоревшемся из-за атаки ВСУ складском комплексе в Краснодаре изменилась
    Курс Лукашенко на сближение с Китаем объяснили
    Крупнейший производитель хлеба в России начал терять сотрудников
    СК отреагировал на нападение собаки на внука Дарьи Донцовой
    В Польше резко раскритиковали решение Зеленского
    Российская туристка подхватила опасное заболевание на отдыхе в Азии
    «Ростех» начал поставки мобильных убежищ
    Уехавшая в США российская блогерша экстренно обратилась в больницу
    «Москвичка» презентовала летний номер
    Индия резко нарастила закупки российской нефти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok