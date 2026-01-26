Рост цен вынудил россиян перейти на новую норму потребления

«Ромир»: В 2025 году экономия стала новой нормой для российского потребителя

В 2025 году в России экономия стала новой нормой. Это выяснили исследователи холдинга «Ромир».

Оказалось, что в минувшем году ежемесячные траты российских домохозяйств составили 42 тысяч 455 рублей. В позапрошлом году речь шла о 38 тысячах 384 рублях. Таким образом в годовом выражении ежемесячные траты выросли на 10,6 процента.

В связи с этим холдинг подчеркнул, что экономия в России стала новой нормой: потребители стали предпочитать продукты из более оптимального ценового сегмента. Кроме того, выросла популярность так называемых собственных торговых марок (СТМ), которые отвечают требованиям идеального соотношения цены и качества.

«Таким образом, в 2025 году экономия превратилась в базовую стратегию: потребители ищут оптимальные решения, а рынок адаптируется к этим изменениям», — констатировали исследователи.

В декабре прошлого года стало известно, что из-за перехода россиян в режим экономии, крупнейшие российские продуктовые ретейлеры начали снижать количество новых магазинов.