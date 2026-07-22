Россиянин сорвался с высоты и получил травму головы во время восхождения в Таджикистане

Россиянин получил травму головы после падения во время восхождения на горы Памира

Россиянин сорвался с высоты и получил тяжелую травму головы во время восхождения на горы цепи Памир в Таджикистане. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что 22-летний Игорь отправился в экспедицию на Памир 11 июля, вернуться группа должна была 5 августа. Выбранный маршрут имел отметку пятой категории сложности — одной из самых высоких в спортивном туризме.

19 июля в районе перевала Турамыс на высоте около пяти километров Игорь сорвался и получил черепно-мозговую травму. Несмотря на это, после его падения группа смогла добраться до базового лагеря, в настоящее время его состояние оценивают как удовлетворительное. Тем не менее ждать эвакуации россиянину придется еще как минимум четыре дня из-за непогоды. Изначально его должны были забрать на вертолете 20 июля, на что даже собрали 900 тысяч рублей.

Известно, что Игорь работал промышленным альпинистом в Сергиевом Посаде, в 2025 году руководил группой, занявшей первое место на Кубке Москвы по спортивному туризму.

Ранее россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Мужчина недооценил сложность маршрута, забрался слишком высоко и начал терять сознание.