Россиянин заблудился в горах Турции и чудом выжил благодаря звонку

Mash: Заблудившегося в горах Турции россиянина спас звонок сотовому оператору

Россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел 9 июля в горной местности в Алании. Путешественник Евгений недооценил сложность маршрута, забрался слишком высоко и начал терять сознание из-за усталости и палящего солнца.

Россиянин понял, что не сможет выбраться без посторонней помощи, и начал звонить матери, жене и друзьям. Однако из-за того, что на балансе не было денег, связаться с близкими Евгению не удалось. Более того, у туриста не получилось позвонить и в службу спасения.

Отчаявшийся мужчина использовал последний вариант и набрал поддержку сотового оператора. Его сотрудники, узнав о беде клиента, связались с гидом и российским консульством, передали координаты Евгения спасателям и пополнили баланс его телефона, чтобы он не остался без связи. Они также звонили туристу каждые 20 минут, успокаивали его и помогли сориентироваться. Через два часа россиянина доставили в отель целым и невредимым.

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