ЛГБТ-блогеры покарябали коллекционный скейтборд за три миллиона рублей

Видео: jeffreestar / YouTube

ЛГБТ-блогер Джеффри Стар (Jeffree Star) вместе со своим бойфрендом Нейтаном (Nathan) покарябал коллекционной скейтборд от Louis Vuitton и Supreme стоимостью 59 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей). Ролик был опубликован на YouTube-канале jeffreestar.

На видео, которое набрало более 1,6 миллиона просмотров, Нейтан под пристальным наблюдением Стара обкатывает дорогостоящую доску в одном из секйт-парков Лос-Анджелеса. Во время исполнения трюков молодой человек царапает коллекционную вещь о перила — от борда начинают отваливаться кусочки шкурки, а его дека покрывается потертостями.

В комментариях к ролику зрители начали критиковать мужчин за пренебрежительное отношение к недешевому скейту. «За эту чертову доску кто-нибудь мог позволить себе обучение в колледже», — возмутился один из них.

Джеффри Стар — американский бьюти-блогер, певец стилист и визажист. Стал известен в сети благодаря экстравагантной внешности и большому количеству татуировок. На его YouTube-канал подписаны более пяти миллионов пользователей.