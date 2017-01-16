Бьюти-блогер защитил отца от журналиста-гомофоба

Известный 25-летний бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес (Manny Gutierrez) осадил в Twitter журналиста, который раскритиковал внешний вид парня, известного своим пристрастием к косметике. На конфликт обратило внимание издание The Independent.

Колумнист и приверженец христианских взглядов Мэтт Уолш (Matt Walsh) опубликовал в Twitter фотографию Гутьерреса с ярким макияжем с подписью «Вот почему отцы обязаны следить за своими сыновьями».

Позднее Уолш написал колонку, в которой объяснил появление блогеров-мужчин Джеймса Чарльза и Мэнни Гутьерреса тем, что их отцы недостаточно следили за ними, и именно из-за этого парни увлеклись косметикой. Журналист посетовал на то, что современные родители не обсуждают с детьми понятия «истинная мужественность» и «истинная женственность».

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В ответ Гутьеррес уточнил, что его отец работает на него и очень гордится достижениями бьюти-блогера. После этого мужчина написал письмо, в котором рассказал, что на протяжении всей жизни Гутьерреса поддерживал его начинания и всегда им гордился.

«Я знаю, что ваши суждения звучат так, поскольку вы не знаете ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Если бы вы познакомились с одним из них, вы бы поняли, что они — самые добродушные люди, которые живут в нашем мире», — говорится в письме, обращенном к Уолшу.

Он также заверил, что делает для своей семьи все возможное, как и любой отец.

Американец Мэнни Гутьеррес является лицом косметической компании Maybelline New York. На YouTube-канал блогера подписаны более двух миллионов человек.