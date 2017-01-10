Женщин в Instagram высмеяли за хештег #сказочноеБали

Пользователи сети высмеивают хэштег с неоднозначным прочтением #сказочноеБали, появившийся под одной из фотографий в Instagram.

На хэштег обратили внимание подписчики 26-летней модели Натальи Горчаковой.

«Медитации, релаксации, спа… так я постигала дзен#сказочноебали», — говорится в публикации девушки.

Под записью появились уже несколько сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой, насколько двусмысленно звучит фраза.

Сама Горчакова в комментариях смеется над хештегом вместе с пользователями. Она признала, что он получился «мощным», и отметила, что всегда делает то, что радует людей.

«Instagram для меня не просто страничка с фотографиями, это возможность делиться мыслями, интересными местами и новыми открытиями с моими друзьями (в первую очередь) и подписчиками. Хэштегом очень довольна. Что уж тут говорить, свое дело он делает», — рассказала модель телеканалу «360».

Другие юзеры обнаружили, что модель не единственная, кто использовал этот хэштег. В Instagram можно найти еще несколько фотографий, на которых девушки позируют на фоне природы острова, рассказывают о своем отдыхе и добавляют хэштег #сказочноеБали.

В Twitter пользователи также рассуждают о том, почему девушки используют этот хэштег и понимают ли они, что на самом деле видят в этой фразе другие юзеры.

К всеобщему обсуждению присоединился и футбольный комментатор Василий Уткин, который также опубликовал фото с отдыха и использовал хэштег два раза.

Популярный блогер Константин Павлов из проекта LizzzTV в Twitter предложил своим подписчикам порассуждать, как бы они прочли уже ставшую вирусной фразу.

В декабре 2016-го пользователи сети обратили внимание на назойливую рекламу женских салонов красоты, активно продвигающих свои услуги во «ВКонтакте» и Instagram. Однотипные посты с фотографиями ногтей и призывами записаться «на ноготочки» стали новой темой для шуток в интернете.