Пранкер столкнул сотрудников фастфуда в конференц-звонке

Американский пранкер устроил конференц-звонок между сотрудниками двух офисов сети ресторанов быстрого питания Jimmy John's и записал на видео разговор смутившихся работников. Об этом сообщает издание The New York Post.

Мужчина одновременно позвонил в два ресторана, и один из сотрудников сразу сообщил, что другой попал в Jimmy John's. После этого некоторое время участники разговора пытались осознать, как выйти из нелепой ситуации.

Спустя несколько минут один из работников ресторана пригласил к телефону менеджера, после чего неловкий разговор продолжился.

Издание отмечает, что никто из участников звонка не стал бросать трубку, а старался вежливо выяснить, почему человек на другом конце провода представляется службой доставки Jimmy John's.

В конечном итоге менеджер и сотрудник другого ресторана поняли, что стали героями розыгрыша, и попрощались.

В сентябре 2016 года стало известно, что русский блогер Viktor Crazy разыскивается испанской полицией из-за пранка. Мужчина устроил на улицах Барселоны розыгрыш, в котором переоделся исламским террористом и наблюдал за реакцией прохожих.