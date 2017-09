В соцсетях разглядели Безрукова в новой футболке Supreme со средним пальцем

Американский бренд Supreme опубликовал в Instagram фотографию футболки из осенней коллекции.

Красная майка украшена надписью The Decline («Упадок») и кадром из документального фильма 1981 года «Упадок западной цивилизации» (The Decline of Western Civilization). На изображении — показывающий средний палец американский певец и политический активист Генри Роллинз, в то время — вокалист панк-группы Black Flag. Данный жест обычно обозначает призыв удалиться и воспринимается как оскорбительный в большинстве культур мира.

Supreme Fall Tees. 09/21/2017 A post shared by Supreme (@supremenewyork) on Sep 20, 2017 at 8:03am PDT

Хотя публикация и собрала свыше 95 тысяч «лайков», большинство пользователей не сумели опознать изображенного на фотографии человека. Один из комментаторов высказал мнение, что модель в футболке — это «Безруков» (очевидно, популярный российский актер Сергей Безруков). Другие задавали вопрос, кто это, что вызвало иронические комментарии со стороны участников дискуссии более старшего возраста.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа. После выхода в июне 2017 года совместной коллекции бренда с Louis Vuitton Филипп Киркоров и Яна Рудковская опубликовали в Instagram свои фотографии в одежде и с аксессуарами из линейки, что вызвало осуждение интернет-пользователей.

«Упадок западной цивилизации» — документальный фильм режиссера Пенелопы Сфирис — рассказывает о панк-сцене в Лос-Анджелесе конца 1970-х и начала 1980-х годов.

Генри Роллинз — американский музыкант, писатель, актер, политический активист и радиоведущий. Наибольшую известность получил как фронтмен рок-групп Black Flag и Rollins Band.