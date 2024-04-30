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20:40, 30 апреля 2024Россия

Стала известна причина масштабного пожара в Бурятии

Цыденов: масштабный пожар в Бурятии произошел из-за обрыва провода

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Масштабный пожар в Бурятии произошел из-за обрыва провода. О предварительных причинах возгорания рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, во вторник к 20:12 пожар удалось «в основном сбить» в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ. Глава региона уточнил, что специалисты проводят дотушивание на данном участке.

«На настоящий момент сгорело на Восточном (...) 21 строение, дачные дома и надворные постройки», — написал Цыденов. Он также отметил, что в результате пожара никто не пострадал.

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      Екатерина Грищенко
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