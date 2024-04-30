В микрорайоне Улан-Удэ объявили эвакуацию из-за возгорания жилых домов

В микрорайоне Бурвод Улан-Удэ идет эвакуация в связи с возгоранием жилых домов

В микрорайоне Бурвод Улан-Удэ идет эвакуация в связи с возгоранием жилых домов из-за штормового ветра. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале.

«На Бурводе возгорание построек во дворах. (...) Идет эвакуация людей», — говорится в публикации.

На месте работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО и ЧС, которые тушат возгорание, отметил мэр. «Сейчас все службы города вышли на круглосуточный режим работы», — добавил он.

Позднее Шутенков уточнил, что пожар не коснулся жилых домов. «Уточнение по возгоранию на Бурводе. Пожар не коснулся жилых домов. Горят надворные постройки», — написал он в Telegram.

Ранее в деревне Сапроново в Подмосковье начался пожар на крыше строящегося жилого дома.