Над строящимся ЖК в Подмосковье поднялся огромный столб дыма и попал на видео

В Подмосковье над строящимся жилым комплексом поднялся огромный столб дыма

В деревне Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья над строящимся жилым комплексом «Брусника» поднялся столб дыма. Очевидцы сняли пожар на видео, кадры публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи видно, что пожар возник на крыше строящегося жилого дома. Под черным дымом периодически видны всполохи огня. Очевидцы уточняют, что площадь возгорания небольшая, однако с места инцидента доносятся хлопки.

Свидетели пожара также сообщили, что на горящей крыше был заблокирован рабочий, однако его смогли спасти. По данным ТАСС, к 12:17 пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде при пожаре в девятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, в том числе трое детей.