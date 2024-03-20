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12:03, 20 марта 2024Россия

Над строящимся ЖК в Подмосковье поднялся огромный столб дыма и попал на видео

В Подмосковье над строящимся жилым комплексом поднялся огромный столб дыма
СюжетПожар в Москве:

В деревне Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья над строящимся жилым комплексом «Брусника» поднялся столб дыма. Очевидцы сняли пожар на видео, кадры публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи видно, что пожар возник на крыше строящегося жилого дома. Под черным дымом периодически видны всполохи огня. Очевидцы уточняют, что площадь возгорания небольшая, однако с места инцидента доносятся хлопки.

Свидетели пожара также сообщили, что на горящей крыше был заблокирован рабочий, однако его смогли спасти. По данным ТАСС, к 12:17 пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде при пожаре в девятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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      Марк Леонов
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