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17:40, 19 марта 2024Россия

Дети пострадали при взрыве в российской многоэтажке

Пять человек пострадали при взрыве в квартире многоэтажки в Нижнем Новгороде
СюжетПожар в Москве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде при пожаре в девятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Пожарные спасли из дома 12 жильцов. Еще 167 человек эвакуировались по лестничному маршу, рассказали в МЧС. На данный момент возгорание ликвидировано.

В свою очередь, Telegram-канал «112» пишет, что в одной из квартир дома произошел взрыв, после чего начался пожар. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в Москве в квартире на улице Бестужевых взорвался электросамокат. Как стало известно, хозяин транспортного средства поставил его на зарядку, а через несколько минут устройство сдетонировало. В результате однокомнатная квартира, где проживал мужчина, полностью выгорела. Сам владелец самоката не пострадал.

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      Константин Лысяков
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