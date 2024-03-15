Последствия взрыва электросамоката в московской многоэтажке сняли на видео

В Москве из-за взрыва электросамоката загорелась квартира в многоэтажке

В квартире на улице Бестужевых в Москве из-за взрыва электросамоката начался пожар. Последствия происшествия сняли на видео, которое опубликовал паблик «Привет, это Москва!» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах с места происшествия видно, как горит квартира на одном из верхних этажей. Из помещения на улицу валит плотный дым, а соседние окна и стены здания покрылись черной копотью.

По информации Telegram-канала Mash, хозяин самоката впервые после зимы решил прокатиться и поставил транспортное средство на зарядку, однако через несколько минут оно сдетонировало. В результате однокомнатная квартира, в которой проживал мужчина, полностью выгорела. Сам владелец самоката не пострадал. Он успел выбежать на улицу и вызвать пожарных.

В теплое время года в России часто взрываются электросамокаты, что приводит к травмированию их владельцев. Так, в ноябре 2023 года транспортное средство сдетонировало в квартире в Нижегородской области. В результате возгорания пострадал хозяин жилья. Его госпитализировали с ожогами.

Кроме того, в октябре 2023 года загорелся аккумулятор электросамоката в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тогда также пострадал владелец транспортного средства.