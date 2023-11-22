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09:41, 22 ноября 2023Россия

В российской квартире взорвался электросамокат

В Нижегородской области электросамокат взорвался в квартире жилого дома

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В поселке Ждановское Нижегородской области электросамокат взорвался в квартире жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, взрыв произошел в квартире на Фестивальной улице. Самокат стоял у входной двери одной из квартир, у него взорвался корпус батареи. После взрыва начался пожар, из-за чего часть этажей сильно окутало дымом.

Из-за пожара получила повреждения отделка и мебель в комнатах. Жители дома сами эвакуировались из горящей постройки. Пострадал хозяин квартиры — его госпитализировали с ожогами.

Ранее электросамокат загорелся в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в результате чего произошел пожар. Травмы получил один человек.

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      Анастасия Шейкина
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