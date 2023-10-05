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12:50, 5 октября 2023Россия

В петербургской квартире загорелся электросамокат

Электросамокат загорелся в квартире в Санкт-Петербурге, пострадал один человек
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Электросамокат загорелся в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел на Ковалевской улице рано утром 5 октября. Пострадал хозяин, его оперативно госпитализировали. Характер полученных им травм не уточняется.

По предварительным данным, загорелся аккумулятор самоката. Другие подробности происшествия не приводятся.

В мае в Санкт-Петербурге электросамокат взорвался во время движения. Пострадал 45-летний мужчина — его доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у россиянина 20-процентный ожог задней поверхности бедер и поясницы.

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    Евгения Куликова
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