В Петербурге самокат взорвался во время движения и попал на видео

В Санкт-Петербурге самокат взорвался во время движения и попал на видео

В Санкт-Петербурге электросамокат взорвался во время движения. Видео происшествия публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как человек едет на электросамокате, который начинает искрить, взрывается и загорается прямо во время движения. Самокат двигался вдоль жилого дома и припаркованных автомобилей.

По данным авторов канала, пострадал 45-летний мужчина — его доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у россиянина 20-процентный ожог задней поверхности бедер и поясницы.

Ранее в Казани электрический велосипед загорелся в руках жителя Казани. На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина выбрасывает из подъезда пылающий велосипед, а затем оттаскивает его подальше от входной двери.