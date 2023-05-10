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11:11, 10 мая 2023Россия

Загоревшийся в руках россиянина электровелосипед сняли на видео

Загоревшийся в руках жителя Казани электровелосипед попал на видео
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Электрический велосипед загорелся в руках жителя Казани. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина выбрасывает из подъезда пылающий велосипед, а затем оттаскивает его подальше от входной двери.

По данным канала, мужчина поставил гаджет на зарядку после длительной поездки. После этого он решил выйти на улицу и почувствовал запах гари, исходящий от электровелосипеда. Обнаружив, что гаджет загорелся, казанец выбросил его на улицу.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, в результате случившегося никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в московской квартире взорвался электросамокат, которым не пользовались два года. За день до инцидента гаджет поставили на зарядку.

До этого в результате взрыва заряжавшегося электросамоката погиб житель Нижнего Новгорода. После того как аккумулятор устройства вспыхнул, в квартире мужчины начался пожар.

Варвара Родикова
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