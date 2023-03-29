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20:00, 29 марта 2023Россия

Россиянин погиб из-за взрыва электросамоката

Житель Нижнего Новгорода погиб из-за взорвавшегося электросамоката

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Житель Нижнего Новгорода погиб из-за взрыва заряжавшегося электросамоката. Об этом сообщает портал NN.RU.

По данным издания, смерть россиянина наступила еще три дня назад, 26 марта. Мужчина поставил электросамокат на подзарядку, аккумулятор устройства взорвался, и в квартире начался пожар.

Прибывшие на место пожара экстренные службы диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела. «Пытались спасти, но точно с такими ранами уже был не жилец», — приводит NN.RU слова собеседника в экстренных службах.

Похожий инцидент случился в Краснодаре осенью 2022 года. Тогда мужчина оказался в ловушке в лифте из-за загоревшегося электросамоката и едва не погиб. А в 2021 году взрыв электросамоката разрушил стену в жилом доме. Последствия взрыва сняли на видео.

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Марк Леонов
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