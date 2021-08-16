Взрывом электросамоката разнесло российскую квартиру

В одной из многоэтажек Перми взорвался электросамокат. От ударной волны разнесло стену, в помещениях случился пожар, пострадали обои и кровать, разбились стеклянные двери. Подробностями поделились на портале 59.ru. Последствия ЧП очевидцы запечатлели на видео, которое появилось в YouTube у пользователя под ником Sv_medium.

По данным издания, происшествие зафиксировали в пятницу 13 августа. В помещении на 14-м этаже дома №82 на улице Юрша в Перми от взрыва электросамоката рухнула и рассыпалась на части межкомнатная перегородка, произошло локальное возгорание, которое повредило стены и мебель. Дымом так заволокло подъезд, что некоторые жильцы соседних квартир решили покинуть здание.

«Я гуляла во дворе с младшим ребенком, а моя старшая дочь Катя в это время была дома. Мы живем на 15-м этаже, но не прямо над этой квартирой. Она мне позвонила и сказала, что услышала грохот, как будто где-то упал шкаф. Кто там живет, мы не знаем. Только видели, как из квартиры выводят мужчину с намотанным на лицо полотенцем. Он был в трусах и весь в пене», — сообщила журналистам жительница дома.

По словам жильцов, пожарные приехали на вызов быстро. Арендатор помещения попал в больницу с 20-процентными ожогами тела, а собственники квартиры ситуацию не комментируют.

В июне причиной пожара в одной из квартир Нижнекамска в Татарстане стал взорвавшийся баллончик дезодоранта. Происшествие случилось рано утром, когда в жилом помещении никого не было. Спасатели оперативно справились с огнем, но от возгорания пострадали шкаф и диван, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Татарстану.

