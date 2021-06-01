Квартира в российском городе сгорела из-за взорвавшегося дезодоранта

Взорвавшийся дезодорант стал причиной пожара в одной из квартир города Нижнекамска. Прибывшим на место спасателям пришлось взламывать входную дверь, чтобы проникнуть внутрь и ликвидировать возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу в управлении МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, пожар произошел рано утром в квартире на седьмом этаже дома №107 на проспекте Мира. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире никого нет, и вскрыли входную дверь. Попав внутрь, пожарные поняли, что возгорание началось из-за взорвавшегося баллончика с дезодорантом — он лежал в спальне.

После взрыва огонь перекинулся на шкаф и диван. Пожар оперативно потушили, в результате инцидента никто не пострадал, уточняет издание.

Ранее, в апреле, сообщалось о российской семье, которая лишилась квартиры из-за робота. Жилье сгорело после сбоя в работе электрооборудования — хозяева оставили на зарядке робот-пылесос. Родители и их дочь получили ожоги первой степени, пожарным пришлось вывести из подъезда 16 человек, включая двоих детей. Еще полтора десятка жильцов эвакуировались самостоятельно.

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