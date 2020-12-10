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Беременная россиянка обиделась на мужа и подожгла квартиру

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Жительница города Улан-Удэ подожгла квартиру, обидевшись на мужа и его родственников. Женщина — мать троих детей, в настоящее время она беременна четвертым. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Как выяснили полицейские, 43-летняя россиянка обиделась на родню из-за недвижимости. Раньше квартира, где женщина жила с супругом, принадлежала ему и его матери. Затем, не поставив жену в известность, муж переписал жилье на своего брата. Женщина, узнав об этом, разозлилась, и в семье постоянно возникали конфликты.

В один из дней, оставшись в квартире одна, женщина стала пить алкоголь. К вечеру, вспомнив все обиды, она решила поджечь жилплощадь. Бросив зажженную свечу на диван, россиянка вышла из комнаты, закрыла дверь и легла спать на кухне. В результате возгорания была полностью уничтожена комната и находившаяся в ней мебель. Ущерб составил 710 тысяч рублей.

Во время пожара россиянка спокойно спала — очнулась она, только когда ее стали эвакуировать прибывшие на место спасатели. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее, в июле, сообщалось о москвичке, которая из мести подожгла квартиру соседей. Пенсионерка решилась на отчаянный поступок в три часа ночи. Чтобы дверь квартиры лучше горела, она полила ее горючей жидкостью. Жильцы дома самостоятельно потушили пожар и вызвали полицию.

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