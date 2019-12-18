Россиянка подожгла квартиру любовника и скинула фото пожара в Instagram

В Сарапуле под суд пойдет местная жительница, умышленно устроившая пожар в квартире сожителя. 19-летняя россиянка решила спалить жилое помещение, подожгла находившуюся в шкафу одежду и через Instagram отправила пострадавшему фотографию горящих вещей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии.

Как выяснили следователи, обвиняемая поссорилась со своим любовником, после чего он ушел из муниципальной квартиры, предоставленной ему по договору социального найма. Женщина решила вернуть сожителя домой, устроив пожар. Для этого она подожгла вещи мужчины, лежавшие в шкафу. Фото горящих вещей она немедленно скинула сожителю через социальную сеть Instagram.

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Не дождавшись возвращения мужчины, россиянка покинула квартиру. Тушить огонь она не стала. Возгорание удалось ликвидировать пожарным, которых своевременно вызвали соседи. Ущерб от содеянного оценен в более чем 50 тысяч рублей — огнем были уничтожены вещи и повреждена отделка жилого помещения. За покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в декабре житель города Канска (Красноярский край) устроил пожар в квартире, принадлежащей его матери. Незадолго до ЧП россиянин 1981 года рождения поссорился с мамой. После конфликта женщина ушла из дома. Обиженный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжег в квартире шторы, а когда огонь стал распространяться, тоже ушел.

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