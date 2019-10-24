Названы способы избежать пожара в квартире

В МЧС России советуют использовать в квартирах и частных домах автономные дымовые датчики, позволяющие существенно снизить риск гибели людей при возникновении возгораний в жилых помещениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Кроме того, спасатели рекомендуют держать дома огнетушители и контролировать работу отопительных приборов. Как отмечают в министерстве, в период похолодания число пожаров в жилье традиционно возрастает из-за массового использования таких приборов: электрообогревателей, газовых котлов и печей.

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Спасатели подчеркивают, что дома можно эксплуатировать только устройства, изготовленные промышленным способом. Самодельные электрообогреватели опасны. «Важно помнить, что у каждого отопительного прибора есть свой срок эксплуатации, в среднем он составляет около десяти лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям», — цитирует агентство экспертов МЧС.

В России с 1 октября текущего года вступил в силу закон, ужесточающий правила противопожарного режима. Документ запрещает использовать открытый огонь на балконах. Изначально считалось, что под запрет в том числе попало курение на балконах. Впоследствии в МЧС заявили, что курение не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

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