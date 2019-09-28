Опровергнут запрет курения на балконах

Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Курение на балконах не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности, уточнили в ведомстве. «МЧС формирует культуру потребления табака», — отметил собеседник агентства.

До этого в министерстве сообщали противоречивую информацию о данном нововведении, которое, как ожидается, вступит в силу 1 октября текущего года. Так, там заявляли, что одобренное правительством постановление запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в связи с чем на этих объектах нельзя будет «жарить шашлыки, зажигать свечи и даже в принципе курить». В то же время неофициально сообщалось, что курение все-таки не попадет под запрет.

В МЧС также рассказывали об ответственности за нарушение новых требований: гражданам будет грозить штраф в размере до трех тысяч рублей либо до пяти тысяч, если в результате их действий возникнет пожар. В случае, если пожар будет крупным (например, сгорит балкон или несколько квартир), ответственность может быть уголовной, отмечали в министерстве.

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