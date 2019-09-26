Раскрыто наказание за курение на балконах в России

МЧС России разъяснило, какие меры могут применяться к россиянам за использование на балконах и лоджиях открытого огня. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили агентству в министерстве, нарушение правил противопожарной безопасности в жилых домах, которые вступают в силу с 1 октября 2019-го, грозит физическим лицам предупреждением либо штрафом в размере до трех тысяч рублей. В случае если нарушение стало причиной пожара, размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей.

В МЧС отметили, что курение на балконе жилого дома, общежития или гостиницы, наряду с приготовлением пищи и зажиганием свечей, также будет считаться использованием открытого огня. «Да, [запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях] касается и курения», — приводит ТАСС слова источника в МЧС.

Ранее один из российских Telegram-каналов сообщал о том, что обратился в МЧС за комментарием относительно запрета на курение на балконах с 1 октября. По информации канала, в министерстве опровергли эту информацию, подчеркнув, что речь идет исключительно о готовке на открытом огне.

О скором вступлении в силу новых норм противопожарной безопасности, вводящих запрет на использование на балконах и лоджиях открытого огня, стало известно 26 сентября. Инициатором изменений в законодательстве выступило МЧС России.

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