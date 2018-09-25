Суд запретил двум россиянам курить на балконе в своих квартирах

Красноярский краевой суд запретил двум жителям Дивногорска курить на своих балконах, потому что табачный дым доносился до соседней квартиры, пишет Newslab.
Представитель истицы Евгения Русакова рассказала изданию, что женщина несколько лет жаловалась чиновникам на сигаретный дым и просила своих курящих соседей не дымить ей в окна. Ситуация не менялась, и она обратилась в полицию, где фактов правонарушения не нашли. После обращения в городской суд курильщиков обязали заплатить ей по пять тысяч рублей компенсации морального вреда, но это не устроило горожанку, и она подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. В итоге краевой суд удовлетворил требование о запрете курения на балконе жилого дома и оставил в силе решение о взыскании компенсации.
Похожая история произошла в Новосибирске. Там горожанин два года судился с соседом и требовал запретить ему курить на балконе, но получил только пять тысяч рублей морального вреда. Тогда же Верховный суд постановил, что запретить людям курить в своих квартирах нельзя, но у их соседей есть конституционное право на благоприятную окружающую среду, и они могут взыскивать компенсацию с курильщиков.
Принятый в феврале 2013 года антитабачный закон определил места, где курить запрещено: подъезды, лифты и лестничные клетки, общественные учреждения и рядом с ними, а также возле метро, вокзалов, в аэропортах и портах.