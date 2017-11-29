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Курящие на балконах россияне будут платить соседям

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Верховный суд признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред с соседей по дому, курящих на балконе, передает РАПСИ в среду, 29 ноября.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — говорится в постановлении.

Решение принято при рассмотрении двухлетней тяжбы двух жителей Новосибирска. Один из них жаловался на то, что ему и его ребенку пришлось более пяти лет дышать табачным дымом, и требовал компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Второй настаивал на праве собственника курить в своем жилище.

При рассмотрении дела на районном и областном уровне решение принималось в пользу курильщика. Региональный суд, в частности, указал на то, что «субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться основанием для компенсации».

Первоначально истец, кроме компенсации, также требовал судебного запрета для соседа дымить на балконе. Но затем он сменил квартиру, и в этой части иск был отозван.

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