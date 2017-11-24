Шереметьево предложило вернуть курилки

Администрация аэропорта Шереметьево во время круглого стола в Московской областной думе обратилась к депутатам с предложением вернуть зоны для курения. Об этом сообщает «Бизнес ФМ».

Заместитель генерального директора Шереметьево Дмитрий Кайгородов сообщил, что большинство пассажиров курят в туалетах и технических помещениях, в результате чего «дымом дышат все», что вызывает недовольство у некурящих пассажиров.

Внуково также выступает за инициативу возвращения зон для курения. Курительные зоны можно вновь организовать на территории аэропорта, если признать их не общественным местом.

После издания антитабачного закона в 2013 году зоны для курения были запрещены во всех общественных местах, включая аэропорты. Согласно данному закону курение разрешено на расстоянии не менее 15 метров от дверей вокзалов, больниц, школ и остановок общественного транспорта.