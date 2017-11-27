Табачников заставили запустить честную рекламу о вреде курения

Четыре крупнейших в США производителей табака запустили на национальных телеканалах рекламу о негативных последствиях курения. Об этом сообщает NBC News.

«Курение убивает в среднем 1200 американцев каждый день. Ежегодно от этого умирают больше людей, чем от наркотиков, самоубийств, убийств, СПИДа, аварий и алкоголя, вместе взятых», — говорится в ролике, а также в рекламе для печатных изданий.

Помимо статистики, в рекламе сообщается о влиянии курения, в том числе пассивного, на здоровье, а также объясняется, почему людям сложно бросать курить. Сам ролик представляет собой перечисление этих данных черными буквами на белом фоне с закадровой озвучкой.

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Американские табачные гиганты Philip Morris USA (марки Marlboro, Parliament), R.J. Reynolds Tobacco (сигареты Lucky Strike), Lorillard (Kent) и Altria (материнская компания Philip Morris) начали эту кампанию после решения федерального суда по делу, рассматривавшемуся с 1999 года.

Тогда в рамках иска Минюст США заявил, что компании намеренно скрывают от потребителей информацию о вреде курения. В последующие годы производителей сигарет неоднократно штрафовали на десятки миллиардов долларов. В 2005 году власти США потребовали от производителей сигарет еще 280 миллиардов долларов за нечестную рекламу табачных изделий.