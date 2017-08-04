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«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»

О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин

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Бертран Бонвин
Бертран Бонвин
Фото: предоставлено «Филип Моррис Интернэшнл»

В России растет объем нелегального рынка сигарет. В прошлом году он превысил два процента по стране, однако в отдельных регионах его доля достигает 30 процентов. О причинах роста контрафакта из ЕАЭС и перспективах табачного бизнеса при снижении потребления сигарет в интервью «Ленте.ру» рассказал президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин.

«Лента.ру»: Согласно финансовой отчетности, у вас падают объемы отгрузок сигарет во всех регионах. Как компания будет выживать в условиях снижения потребления сигарет?

Бертран Бонвин: В последнее время действительно наблюдается тенденция снижения потребления сигарет. Однако, согласно прогнозу ВОЗ, в ближайшие 15 лет, учитывая демографические изменения, общее количество курильщиков все равно будет колебаться у отметки в 1,1 миллиарда человек. Всегда будет оставаться та часть потребителей, которые не захотят отказываться от никотиносодержащих продуктов. Мы стремимся предложить курильщикам бездымную продукцию, альтернативную сигаретам, которая в то же время отвечала бы их потребностям. Мы начали разрабатывать такие продукты в нашем научно-исследовательском центре в Швейцарии более 10 лет назад и уже инвестировали три миллиарда долларов в их разработку и научную оценку. Один из них — электрическая система нагревания табака.

Сейчас основным потребителем этой системы является Япония. Почему японцев удалось быстро на нее переориентировать?

Во-первых, Япония стала первым рынком, где мы запустили новый продукт, начали с пилотного проекта в Нагое в 2014 году. Сейчас доля рынка продукта в Японии 12,7 процента, в Токио — 14,8 процента, и она продолжает расти. Во-вторых, мы выбрали эту страну, потому что японцы хорошо воспринимают все новое, особенно если это связано с техническими разработками. Это также сильно зависит от социальных и культурных особенностей нации. В Японии люди в целом, и курильщики в частности, заботятся о том, чтобы не мешать окружающим. Поэтому для них особенно важно, что при использовании электрической системы нагревания табака нет пепла, а также меньше запаха, чем при курении сигарет.

Насколько с учетом цены новые продукты могут подойти для широких масс? Или потребители с низкими доходами в любом случае будут исключены из этого процесса?

У нас широкая линейка бездымных продуктов, все они находятся на разных стадиях разработки и коммерциализации. Конечно, со временем инновационная бездымная продукция должна стать доступной всем сегментам населения, она не может оставаться только в верхней ценовой категории — это вопрос по удешевлению технологии со временем.

Недавно вы объявили о том, что фабрика «ФМ Ижора» в Ленобласти будет производить табачные стики. С учетом того, что пока вы ориентируетесь на премиальный сегмент, а реальные доходы населения сократились, это больше экспортная история для вас?

На ПМЭФ мы подписали меморандум с правительством Ленинградской области об инвестициях в размере 2,49 миллиарда рублей в модернизацию производственных мощностей фабрики — параллельно производству традиционных сигарет будет запущено производство табачных стиков. Помимо значительных инвестиций в производственное оборудование, создание рабочих мест и обучение специалистов, локализация производства также будет способствовать развитию инновационного и экспортного потенциала страны.

Мы считаем, что данный продукт обладает большим экспортным потенциалом, но для нас в первую очередь важно обеспечить внутренний спрос.

Какой у вас план экспансии по новому продукту?

Уже более двух миллионов курильщиков в мире перешли на использование бездымных продуктов. Сейчас наша система нагревания табака представлена в 27 странах, а к концу 2017 года будет доступна в крупнейших городах 30-35 стран мира. На настоящий момент в России она представлена в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург. На наш взгляд, переход курильщиков, которые не хотят бросать курить, на продукты пониженного риска может способствовать решению проблем здравоохранения. Однако потребители еще недостаточно осведомлены о такой возможности. В решении задач по информированию потребителей может помочь отдельное, научно обоснованное регулирование, которое создавало бы условия для коммуникации по поводу преимуществ новой продукции с существующими курильщиками, исключая доступ к ней несовершеннолетних и некурящих.

При этом для дальнейшего развития новой категории важно, чтобы налогообложение инновационных продуктов отличалось от налогообложения сигарет, учитывая научно подтвержденные данные об их потенциале к снижению вреда для здоровья курильщиков.

Как вы, вообще, видите будущее обычных сигарет притом, что снижаются объемы потребления?

Мы убеждены, что будущее — за альтернативными продуктами и считаем, что они однажды заменят собой традиционные сигареты.

С учетом таких ожиданий вы готовы отказаться от производства обычных сигарет?

Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно, по мере переключения потребителей на новую продукцию. Пока мы продолжим конкурировать в сигаретном бизнесе, развивая при этом наши альтернативные продукты.

Почему в качестве альтернативного продукта вы предложили именно табачные стики? Почему, к примеру, не жевательный табак, как в Индии?

Важно, чтобы человек воспринимал этот продукт в качестве альтернативы сигаретам. Большую роль играют потребительские характеристики и сохранение ритуала. Если вы предлагаете совсем другой ритуал, который идет вразрез с традицией, то возможность перехода курильщика на такой продукт снижается. Помимо сохранения схожести ритуала, при разработке инновационного продукта нашей задачей было создать продукт, который бы снижал риски для здоровья и удовлетворял потребности курильщиков, чтобы они хотели переключиться на него.

Вы видите дальнейшее развитие только через предложение новых способов потребления никотина?

Дальнейшее развитие нашего бизнеса во многом будут определять продукты, при использовании которых отсутствует процесс горения табака, что, как показывают данные наших научных исследований, снижает содержание токсических веществ в аэрозоле. В нашем портфеле бездымных продуктов есть также электронные сигареты и другая продукция с альтернативной горению системой доставки никотина. Мы видим, что конкуренты сейчас тоже инвестируют в аналогичные продукты.

Как будет развиваться бизнес классических сигарет с учетом того, что потребление падает? Цены на сигареты будут продолжать расти?

В последние годы в России темпы роста акцизов на табачную продукцию в несколько раз опережают темпы роста инфляции, все больше увеличивается разрыв между стоимостью сигарет в России и в других странах Евразийского экономического союза.

Из-за отсутствия гармонизации акцизных ставок, а также вследствие непростой экономической ситуации на рынке России наблюдается рост присутствия нелегальной продукции, контрабанды, контрафакта и сигарет, произведенных в других странах ЕЭАС и не предназначенных для реализации в России.

На наш взгляд, для предотвращения роста нелегальной торговли в России необходимы комплексные меры: долгосрочная и взвешенная налоговая политика, гармонизация акцизных ставок на сигареты в ЕАЭС и повышение эффективности мер в области борьбы с нелегальной торговлей.

Какова доля рынка нелегальной табачной продукции?

По данным Nielsen, в конце прошлого года нелегальный рынок табачной продукции составил 2,23 процента от общего объема табачного рынка в России.

Сейчас предлагается ввести контроль за производством табачной продукции через единую государственную систему учета объема производства — ЕГАИС, по образу и подобию контроля за алкогольной продукцией. Насколько это решит проблему незаконного оборота?

По нашему мнению, техническое решение необходимо разрабатывать с учетом производственных особенностей отрасли, при этом оно должно быть простым и эффективным в использовании как для контролирующих органов, так и для всех участников цепи поставок.

В существующем виде система ЕГАИС разрабатывалась исключительно для администрирования алкогольного рынка без учета особенности табачного производства, а также уже имеющихся у производителей собственных систем отслеживания табачной продукции. Мы считаем оптимальным решение, основанное на цифровых форматах кодировки, наносимых непосредственно на табачную продукцию в процессе ее производства. Оно позволит отслеживать движение продукции на уровне пачки по всей цепочке поставок, от производителя до конечного потребителя. Использование данной технологии при этом не нарушит ритмичности производства в отрасли и не приведет к существенному увеличению конечной стоимости продукции для потребителя.

Как вы прокомментируете стратегию Минздрава по борьбе с табакокурением?

Действующий в России ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в 2013 году, уже является одним из самых жестких в мире. Многие из предлагаемых новых мер, на наш взгляд, носят избыточный характер и не имеют доказательной базы, которая подтверждала бы их эффективность. Мы убеждены, что их внедрение не будет способствовать достижению целей, которые ставит перед собой Министерство здравоохранения, и, напротив, может привести к негативным последствиям — в частности, к дальнейшему росту нелегальной торговли. Прежде чем предлагать новые запретительные меры, необходимо оценить эффективность уже принятых ограничений.

Считаете ли вы эффективным введение унифицированной упаковки?

На сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что эта мера ведет к снижению уровня курения. Опыт Австралии, где эта норма была принята в 2012 году, показывает, что эта инициатива не привела к ожидаемому значимому сокращению количества курильщиков. Мы считаем, что дальнейшие шаги в области регулирования оборота табачной продукции должны приниматься с учетом широкой общественной дискуссии, учитывающей позицию более 35 миллионов потребителей, а также отраслевого и экспертного сообществ.

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