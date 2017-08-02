Электронные сигареты оказались причиной медленной смерти

Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли в США выяснили, что вдыхание пара от вейпа может оказывать долгосрочный эффект на здоровье и привести к уменьшению продолжительности жизни. Причиной являются содержащиеся в дыме токсины, концентрация которых превышает предельно допустимые значения. Статья ученых опубликована в журнале Environmental Science & Technology. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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Хотя электронные сигареты не производят вредные вещества, характерные для табачного дыма, в паре имеются соединения, потенциально опасные для здоровья человека. К ним относятся акролеин (слезоточивый химикат с резким запахом), канцероген формальдегид, а также диацетил, который может вызывать заболевания легких при дыхании. Исследователи выяснили, какое количество этих веществ могут вдыхать пользователь вейпа и окружающие его люди.

Ученые смоделировали несколько сценариев, в которых использовались различные жидкости для электронных сигарет, испарители и режимы эксплуатации аккумуляторов. Кроме того, исследовалось влияние ежедневного числа затяжек. Оказалось, что те, кто делает 250 затяжек в день с помощью устройств на 3,8-4,8 вольт, вдыхает акролеин, формальдегид и диацетил в количестве выше установленных норм. Кроме того, в помещениях, где допускается вейпинг, концентрация вредных соединений также превышает допустимые значения.

Однако, по оценкам специалистов, количество потерянных из-за вейпинга лет жизни все-таки меньше, чем из-за курения табака.

В 2015 году Министерство здравоохранения Великобритании представило доклад, в котором утверждалось, что использование вейпов на 95 процентов безопаснее, чем курение сигарет.