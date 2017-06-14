Наука и техника
 

Электронные сигареты оказались разрушителями ДНК

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Ученые из Университета штата Коннектикут выяснили, что пар от электронных сигарет может привести к повреждениям ДНК. Статья исследователей опубликована в журнале ACS Sensors. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Специалисты изготовили с помощью 3D-принтера микрофлюидную систему, которая позволила смоделировать воздействие химических веществ на биополимеры (белки и ДНК), содержащиеся в клетках человека. На этих искусственных «легких» было проверено влияние сигаретного дыма и пара от вейпа. Повреждения нуклеиновых кислот регистрировали с помощью электрохемилюминисцентных детекторов.

Ученые выяснили, что химикаты, растворенные в жидкости, вступали в реакции, катализируемые ферментами, что приводило к образованию продуктов, способных воздействовать на ДНК. При этом даже электронные сигареты с жидкостью без никотина оказывали такое же вредное воздействие, как и обычные сигареты.

В апреле 2017 года в журнале Chemical Research in Toxicology была опубликована статья, в которой сообщалось о том, что пары от электронных сигарет активируют в легочных тканях гены, связанные с окислительным стрессом. В то же время вейпинг, согласно выводам ученых, оказывает меньше вреда на дыхательные пути, чем табачный дым.

В 2015 году Министерство здравоохранения Великобритании представило доклад, в котором утверждалось, что использование вейпов на 95 процентов безопаснее, чем курение сигарет.

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