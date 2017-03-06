Онищенко назвал вейпы угрозой национальной безопасности России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал вейпы одной из главнейших угроз национальной безопасности России. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Онищенко, вейпы стали активно продвигаться международными корпорациями из-за ужесточения антитабачного законодательства. Представителей компаний «приглашают в здание правительства, где рассматривают их предложения о производстве картриджей для вейпов и испарителей на территории нашей страны», отмечает он.

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«Я же считаю такие предложения прямой угрозой национальной безопасности России», — сказал бывший главный санитарный врач страны. Политик отмечает, что «никотин в испарениях электронных сигарет так же вреден, как и в дыме обычных сигарет».

Имеющиеся на сегодняшний день исследования, посвященные электронным сигаретам, не позволяют прийти к однозначному выводу об их пользе или вреде. Известно, что главная опасность вейпинга кроется в ароматизаторах жидкостей для заправки: термическое разложение содержащихся в них пропиленгликоля и глицерина приводит к высвобождению токсичных веществ (акролеина и формальдегида).