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Вейпинг признали заразным

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Американские ученые показали, что использование кем-либо из компании молодых людей электронных сигарет провоцирует у остальных желание курить. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nicotine & Tobacco Research, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

Специалисты оценили реакцию 108 добровольцев на электронные сигареты. Каждый из них в среднем выкуривал 8,7 сигареты в день 6-7 раз в неделю. Более 80 процентов из числа добровольцев в последнее время применяли электронные сигареты.

Вводимый в общество участников эксперимента человек курил в течение часа сигареты или использовал ингаляторы для вейпинга. Как отметили ученые, у почти всех добровольцев курение кого-либо из членов группы также провоцировало желание использовать сигарету вне зависимости от ее типа.

Наиболее активным курильщикам специалисты предложили за материальное вознаграждение ограничить курение. Оказалось, что время воздержания добровольцев от курения не зависело от типа сигарет.

«Они (электронные сигареты — прим. «Ленты.ру») не похожи на сигареты, так что некоторые надеялись избавиться от желания курить, — полагает соавтор работы Андреа Кинг. — Но мы обнаружили, что они стимулируют желание».

Вейпинг предполагает использование электронных сигарет, как правило, в качестве альтернативы табакокурению. Базовым элементом ингалятора выступает испаритель, в который подается специальная жидкость. В ее состав в основном входит никотин, глицерин и другие вещества, с которыми нередко и связывают опасность вейпинга.

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