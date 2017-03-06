Наука и техника
 

Назван способ сделать толпу людей умнее

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Британские и аргентинские ученые выявили способ, при помощи которого толпа людей может прийти к оптимальному для нее решению. Препринт соответствующего исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Как показали наблюдения ученых, для того чтобы прийти к оптимальному решению по какому-либо вопросу, толпе людей имеет смысл разделиться на небольшие группы, в рамках которых их участникам необходимо прийти к консенсусу. После этого уже в пределах всей толпы нужно организовать единое голосование по проблеме.

К подобному выводу ученые пришли, предложив толпе из 5180 человек ответить на вопросы общего характера, например, о высоте Эйфелевой башни в Париже (Франция). Оказалось, что голосование на основе индивидуальных мнений приводило к худшим результатам, чем голосование, основанное на консенсусе, выработанном группами по пять человек. При этом обсуждения четырех вариантов ответов (мнений) в каждой из групп было достаточно, чтобы в ходе итогового голосования был выбран наиболее приемлемый из них.

Авторы исследования отмечают, что использование дискуссии для выработки единого мнения в рамках небольших групп является предпочтительной стратегией принятия решений по сравнению с таковой, основанной на индивидуальных мнениях.

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