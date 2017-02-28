Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин

Британские ученые оценили масштабы катастроф, возникновение которых спровоцировали бы падения на крупные города мира, например, Берлин и Лондон, астероидов. Соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Падение на Берлин небесного тела затронуло бы более 3,5 миллиона человек из около 6 миллионов проживающих в городе. Для Лондона с населением 13,9 миллиона человек подобная катастрофа спровоцировала бы гибель более 8,7 миллиона человек.

В обоих случаях в районе падения астероида образовались бы ударные кратеры, а главными поражающими факторами стали бы сильный ветер, воздействие ударной волны и тепловое излучение.

В качестве модели астероида ученые рассмотрели объект сферической формы диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр. Предполагается, что данное небесное тело сталкивается с поверхностью Земли со скоростью 20 километров в секунду и под углом 45 градусов.

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К подобным выводам ученые пришли, проведя компьютерное моделирование с использованием программы ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research). Специалисты также рассмотрели случай взрыва астероида в воздухе над городами и ситуации, когда падение небесного тела порождает цунами.

По оценкам экспертов, на Землю астероиды диаметром около 200 метров падают каждые 40 тысяч лет, а диаметром 50 метров — каждые 850 лет.