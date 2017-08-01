Табачники предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

Компании Philip Morris International (PMI, занимает 27,2 процента рынка по данным Nielsen) и JTI (33,3 процента) обратились к правительству России с предложением ввести единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующее письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову в конце июня направила компания PMI. В июле с аналогичным предложением к директору департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазанову обратились JTI.

В письме Сазанову вице-президент по корпоративным вопросам JTI Сергей Киселев назвал существующий механизм минимальных цен неэффективным, так как при нем производители сигарет устанавливают произвольно низкую МРЦ. В JTI также отметили, что из-за отсутствия минимальной розничной цены табачный рынок активно наполняется дешевыми нелегальными сигаретами из стран ЕАЭС по цене 30-50 рублей за пачку.

JTI предлагает установить для всех сигарет МРЦ, которая составляла бы 75 процентов от средневзвешенной цены предыдущего года.

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В PMI подсчитали, что на данный момент средневзвешенная цена на сигареты в России составляет 88 рублей за пачку. Если предложенный JTI механизм установления МРЦ будет поддержан, то в 2018 году сигареты не станут стоить дешевле 66 рублей. При этом в JTI считают, что эта мера не затронет интересы легальных производителей сигарет.

В то же время, как отмечает издание, в письме ассоциации «Табакпром» (кроме JTI, в нее входят также «БАТ Россия», «Донской табак», Imperial Tobacco) Алексею Сазанову подчеркивается, что изменение механизма установления МРЦ не поддерживает большинство членов ассоциации. Они считают, что это снизит ценовую доступность сигарет и увеличит нелегальную торговлю и потери бюджета.

В настоящее время в России действует только МРЦ, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции. Запрещается продавать сигареты дешевле 25 процентов от установленной на них МРЦ. Единой минимальной розничной цены, которая действует, например, для водки и коньяка, для табачной продукции сегодня не существует. В то же время, напоминает издание, именно с МРЦ табачники выплачивают адвалорную часть акциза (14,5 процента от МРЦ).